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Ближе некуда: в Париже продают дом по соседству с Эйфелевой башней

7 мая 2019 г. 185
Фото: © shutterstock.com

В Париже выставлен на продажу дом, построенный в XV-XVII веках. Это самое крупное сооружение, возведенное османами в столице Франции.

Дом примечателен еще и тем, что находится рядом с Эйфелевой башней – всего в нескольких десятках метров, сообщили "Интерфаксу" в компании Kalinka Group.

Эксперты называют дом идеальным для инвестиций: аналогичных предложений в Париже просто нет. Такие приобретения называют трофейными: вопрос владения подобными объектами не в выгоде, а в уникальности.

Фото: © Kalinka Group

Стоимость объекта составила 220 миллионов евро, имя продавца не разглашается – известно лишь, что это две пожилые сестры, представительницы богатой французской династии. По словам экспертов, после ремонта новый владелец может зарабатывать на аренде до 600 тысяч евро.

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