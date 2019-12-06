Блогер на собственные деньги отремонтировал квартиру одинокой бабушки

Сюжет о 92-летней пенсионерке, живущей в разваливающейся квартире, показало местное телевидение. Женщина жаловалась на то, что входная дверь в ее квартиру разболталась, сантехника нуждается в полной замене, да и в целом жилье требует косметического ремонта.

Блогер Олег Яфизов увидел этот сюжет и решил помочь бабушке. Все работы он взялся проводить на личные средства, а записи выкладывать в канал на YouTube, чтобы частично окупить ремонт. Позже к помощи ветерану присоединились подписчики и стали переводить блогеру деньги.

Телеканал НТР 24, где было показано, в каких условиях живет пенсионерка, сообщает, что работы уже близки к финальной стадии: в квартире появился натяжной потолок, а также новые обои и двери.

Олег Яфизов пока не пускает бабушку в квартиру, поскольку хочет показать ей готовый вариант.