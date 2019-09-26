Богатая молодежь полюбила квартиры на верхних этажах

Квартиры на последних этажах, долгое время считавшиеся неликвидными, с появлением современных домов стали популярными – особенно среди обеспеченных покупателей до 35 лет.

В настоящее время на столичном рынке новостроек квартиры на верхних этажах занимают 8% предложения. Такими лотами интересуются около 30% потенциальных покупателей, однако доля реальных сделок составляет лишь 7%, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Впрочем, интерес к таким квартирам растет и в основном за счет молодых покупателей – чаще всего, по данным компании, недвижимость на верхних этажах покупают люди в возрасте 30-35 лет с достатком выше среднего.

В комфорт-классе квартиры на верхнем этаже по площадям и планировкам ничем не отличаются от квартир, расположенных ниже. Но в элитных жилых комплексах и домах бизнес-класса у таких квартир могут быть 5-метровые потолки или два уровня. В отдельных случаях речь идет уже о пентхаусах с панорамным остеклением и эксплуатируемой кровлей.

Протечки крыши, слабый напор воды, шум лифтов, возможность проникновения посторонних, повышенные риски при пожарах – все это относится к квартирам на верхних этажах в старом жилищном фонде. В современных новостройках есть технический этаж, защищающий от протечек и незаконного проникновения, а система водоснабжения устроена таким образом, что вода подается сверху, одинаково для всех жильцов, объяснил директор департамента новостроек компании Валерий Кочетков.

Он добавил, что в новых ЖК предусмотрены шумоизоляция лифтового оборудования и современные системы пожаротушения, которые одинаковы для всех этажей. Единственный минус – необходимость подниматься по лестнице в случае отключения электроэнергии. Но не стоит забывать о плюсах: панорамный вид, хорошая освещенность и отсутствие соседей сверху.

В массовых высотках разница в цене между квартирами на первом и последнем этажах может достигать 8-16%. В премиальных ЖК на стоимость сильно влияет вид из окон: лес, водоем или живописные виды города могут прибавить 15% к цене.