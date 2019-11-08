Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеБолее 1,5 тысячи домов в России могут не достроить

Более 1,5 тысячи домов в России могут не достроить

8 ноября 2019 г. 164
Фото: © shutterstock.com

Застройщики 1,7 тысячи домов в России находятся на стадии банкротства, заявил вице-премьер Виталий Мутко. Он призвал регионы более ответственно подходить к вопросу обманутых дольщиков.

 

Мутко подчеркнул, что речь идет только о тех компаниях, которые признаны банкротами.  В 3,5 тысячи домов задержка сроков ввода превышает 6 месяцев, передает РИА Новости.

Власти регионов, где протестуют обманутые дольщики, должны активнее работать с проблемой – только за счет федерального бюджета ее не решить, отметил вице-премьер. Он сообщил, что постоянно встречает у дома правительства обманутых дольщиков из Подмосковья.

"Коллеги, почему вы на нас постоянно переключаете (эти проблемы - ред.)? Это ваши граждане, вы выдавали разрешения на строительство, всех застройщиков вы знаете", - сказал он, обращаясь к руководству Московской области. Много обращений поступает от дольщиков из Краснодарского края, Ленинградской области, Татарстана и Адыгеи.

По каждому региону России, где есть застройщик-банкрот, должна быть составлена дорожная карта, чтобы граждане знали, кто и когда достроит их дома. 

В свою очередь гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун заявил, что фонд может взять на достройку половину из недостроенных по стране 12 миллионов квадратных метров жилья.

Теги:
Связанные персоны:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>