Больше половины иногородних покупателей апартаментов в Петербурге - москвичи

Среди иногородних покупателей апартаментов в Петербурге лидируют москвичи – на них приходится более 60% спроса.

Петербургскими апартаментами в меньшей степени интересуются также жители Екатеринбурга (7,3%), Архангельска и Сланцев (по 5,6%), говорится в сообщении компании "Р-Фикс". Покупают апартаменты в Петербурге также жители Перми, Новосибирска, Краснодара, Красноярска, Нефтеюганска и Мончегорска.

Покупатели из Москвы чаще всего интересуются проектами в Центральном, Невском и Московском районах. Стоимость апартаментов там составляет 9,5 миллиона, 3,2 миллиона и 6,5 миллиона рублей соответственно.

Иногородние покупатели приобретают апартаменты как для личного проживания, так и для сдачи в аренду. Зачастую апартаменты смотрят покупатели, у которых есть дети 10-15 лет – перед ними в скором времени станет актуальным выбор вуза. Пока ребенок учится в школе, недвижимость сдают, когда же он поступит в вуз – у него уже будет жилье.