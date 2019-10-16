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Больше половины иногородних покупателей апартаментов в Петербурге - москвичи

16 октября 2019 г. 452
Фото: © shutterstock.com

Среди иногородних покупателей апартаментов в Петербурге лидируют москвичи – на них приходится более 60% спроса.

Петербургскими апартаментами в меньшей степени интересуются также жители Екатеринбурга (7,3%), Архангельска  и Сланцев (по 5,6%), говорится в сообщении компании "Р-Фикс".  Покупают апартаменты в Петербурге также жители Перми, Новосибирска, Краснодара, Красноярска, Нефтеюганска и Мончегорска.

Покупатели из Москвы чаще всего интересуются проектами в Центральном, Невском и Московском районах. Стоимость апартаментов там составляет 9,5 миллиона, 3,2 миллиона и 6,5 миллиона рублей соответственно.  

Иногородние покупатели приобретают апартаменты как для личного проживания, так и для сдачи в аренду.  Зачастую апартаменты смотрят покупатели, у которых есть дети 10-15 лет – перед ними в скором времени станет актуальным выбор вуза. Пока ребенок учится в школе, недвижимость сдают, когда же он поступит в вуз – у него уже будет жилье.

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