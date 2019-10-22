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Больше половины россиян хотят новое жилье, но только 16% собираются его купить

22 октября 2019 г. 174
Фото: © shutterstock.com

Больше половины россиян хотят улучшить свои жилищные условия, но приобрести новые квартиры в ближайшие два года планируют только 16%.

Улучшить жилищные условия хотят 64% россиян, говорится в исследовании, проведенном "Сбербанком".  43% опрошенных не собираются использовать при покупке жилья ипотеку.

В Сбербанке отмечают, что в России потенциал кредитования не исчерпан – доля закредитованности населения низкая. На ипотечные кредиты приходится не более 2% от совокупного дохода российских домохозяйств. В США этот показатель близок к 5%, а в Норвегии, Австралии и Нидерландах показатель в среднем втрое выше, чем в нашей стране.

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