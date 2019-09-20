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Больше половины россиян считают аренду жилья крайней мерой

20 сентября 2019 г. 563
Фото: © shutterstock.com

Снимать квартиру, а не покупать предпочитают меньшинство россиян. Большинство же рассматривает аренду жилья как крайнюю меру, когда нет возможности приобрести собственный угол.

Крайней мерой аренду жилья назвали 54% участников опроса, проведенного сервисом Недвижимость Mail.ru. 23% считают аренду хорошей альтернативной покупке.

Непопулярность аренды эксперты объясняют незащищенностью арендатора – собственник жилья может в любой момент расторгнуть договор и выставить жильцов на улицу.  Аренду принято считать чем-то временным и несолидным, в то время как во многих европейских странах и США люди могут всю жизнь снимать квартиру и даже не задумываться, как это выглядит в глазах окружающих.

73% арендаторов, снимающих жилье в Москве, ищут квартиру на срок от 1 года до 5 лет. 18% интересуются жильем на несколько месяцев. И только 9%, по данным "ИНКОМ-Недвижимость", планируют аренду в 10-летней перспективе.

Россияне предпочитают купить квартиру в ипотеку, но только не снимать – так они чувствуют себя увереннее. Своя квартира – некий гарант стабильности для наших сограждан.

Однако эксперты уверены, что с развитием рынка аренды, появлением доходных домов и большей защищенности арендаторов отношение к съемному жилью будет меняться.

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