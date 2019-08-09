Большинство россиян могут позволить себе аренду большой квартиры или дома

Жители 34 российских регионов могут позволить себе аренду трехкомнатной квартиры. Еще в 24 регионах на зарплату можно снять дом.

Эксперты портала "Мир квартир" сопоставили уровень арендных ставок на жилье в регионах с уровнем зарплат. В исследование вошло 76 регионов России.

В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Чечне и Дагестане среднестатистический работающий житель после вычета из зарплаты минимальной суммы на еду может позволить себе лишь аренду однокомнатной квартиры.

В Краснодарском крае многое зависит от того, где живет человек – если не на побережье, то после оплаты жилья у него на руках останется приличная сумма; если же речь идет о жителе курортных Анапы, Сочи или Геленджика, то в сезон он едва наскребет на комнату в коммуналке. То же можно сказать и о курортных городах Крыма, особенно на его южном берегу.

Еще в 13 субъектах РФ, в числе которых Калининградская, Ярославская, Свердловская, Саратовская области, Татарстан, Хабаровский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия зарплаты хватит только на питание и аренду двухкомнатной квартиры.

В 34 регионах жители могут снимать и трехкомнатную квартиру. Речь идет о Москве и Петербурге с областями, Приморье, Пермском крае, Тульской, Новосибирской, Орловской, Ивановской областях, Алтайском крае, Марий Эл и Башкортостане.

Жители 24 регионов могут уже выбирать между просторной квартирой или частным домом. Это жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, Якутии, Коми, Сахалина, Красноярского края и Тюменской области. Зарплаты в этих регионах близки к столичным, а цены на недвижимости ниже.

Арендовать дома могут также жители Брянской, Курской, Смоленской и некоторых других областей, у которых на руках после вычета прожиточного минимума остается всего около 20-22 тысяч рублей.