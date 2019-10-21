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Большинство россиян ничего не знают о долевой реформе 

21 октября 2019 г. 576
фото: shutterstock.com

Свыше 60% россиян не знают об изменениях, которые происходят в жилищном строительстве – переходе на проектное финансирование и введение эскроу-счетов, даже те, кто собирается покупать жилье в ближайшее время, сообщил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

Сбербанк провёл исследование о том, насколько жители страны информирования по поводу долевой реформе. 

"Картина примерно одинаковая, что в Москве, что в регионах. Большая часть населения, 64% - не слышали, что происходит в отрасли, и даже те люди, которые планируют покупку квартир в ближайшее время, об изменениях и реформе не информированы", - заявил Владимир Ситков, выступая на конференции банка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений".

Только 12% знают о происходящих изменениях, 24% слышали в целом о реформе, но не знают о ее сути. Мы должны больше информировать населения о том, что происходят в отрасли, отметил он.

Также, по его словам, 64% россиян хотели бы улучшить жилищные условия, но лишь только 16% собираются это действительно сделать в ближайшие два года. Большая часть населения ждёт рост цен на жильё.

С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний. 

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