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Братья из Ингушетии создали аппарат для приготовления шашлыка на балконе

7 ноября 2019 г. 607
Фото: © shutterstock.com

Братья из ингушского города Малгобек придумали устройство, позволяющее жарить шашлыки на балконе многоквартирного дома.

Изобретатели создали аппарат, который включает в себя шашлычную и коптильную часть.  Для приготовления 30 шампуров шашлыка потребуется всего 50 г угля, но самое главное – никакого задымления не будет, благодаря чему можно обойти запрет на разведение открытого огня на балконах.

Мужчины подчеркивают: оборудование отвечает всем требованиям противопожарной и экологической безопасности. В настоящее время устройство проходит процедуру патентования, пишет "Вестник Кавказа".

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