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Brexit подстегнул интерес иностранцев к британской недвижимости

28 декабря 2019 г. 369
Фото: © shutterstock.com

После того, как Великобритания решила выйти из Евросоюза, рынок недвижимости этой страны претерпели некоторые изменения. Падение курса фунта по отношению к евро и американскому доллару привлекло на британский рынок иностранных покупателей.

После того, как британцы решил покинуть ЕС, существенное количество компаний, базирующихся в Лондоне, но ведущие деятельность в других странах Европы, начали переносить свои подразделения на континент. Из-за этого вырос спрос на коммерческую недвижимость в Амстердаме, Люксембурге и Франкфурте.

Вместе с тем, в Британию пришли иностранные инвесторы – в 2019 году спрос на британскую недвижимость со стороны китайских и американских покупателей существенно возрос, говорится в обзоре CFS Management.

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