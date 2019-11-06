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Британцы продают дома с наценкой за приведения

6 ноября 2019 г. 373
Фото: © shutterstock.com

В некоторых районах Великобритании, где расположены дома с обитающими в них приведения, цены на недвижимости за 10 лет выросли более чем в два раза.

Эксперты утверждают, что цены на жилье растут лишь в некоторых нехороших районах, и это не глобальная тенденция, пишет Prian.ru.

К примеру, в Ричмонде рядом с Хэм-Хаусом, где обитают призраки жен короля Генриха VIII Джейн Сеймур и Кэтрин Говард, с 2009 года цены выросли на 72%. При этом в Дувре рядом с одноименным замком, который считается одним из самых жутких мест в Англии, цены на жилье за 10 лет выросли лишь на 49%.

Несмотря на то, что цены на дома в районах с приведениями растут, британцы не спешат переезжать в подобные места. По результатам опросов, 34% покупателей откажутся от приобретения, если им скажут, что в доме или рядом с ним обитают призраки. 32% опрошенных не купят недвижимость, если узнают, что там совершено преступление, а пятая часть откажется от покупки, если там кто-то умер. 10% британцев не хотят жить рядом с кладбищем.

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