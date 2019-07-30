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Британец сдавал квартиру иностранцам, выдавая себя за девушку

30 июля 2019 г. 277
Фото: © shutterstock.com

Житель Лондона заработал штраф в 100 тысяч фунтов стерлингов, сдавая через сервис Airbnb социальную квартиру. Жилья он тоже лишился – предприимчивого британца выселили по решению суда.

Квартира, которую арендовали не только британцы, но и гости из других стран, расположена в нескольких минутах от Букингемского дворца. 37-летний лондонец сдавал ее с 2013 года.

Чтобы скрыться от властей, на сайте он представлялся девушкой по имени Лара, но под его объявлением было три сотни отзывов, в которых постояльцы называли его реальным именем. Полученные через Airbnb платежи подтвердили и банковские выписки, сообщает Forbes.

Социальное жилье в Британии сдают в аренду тем, кто не может позволить себе купить квартиру или снять по рыночной цене. Платежи за такое жилье ниже, но арендатор должен соблюдать строгие правила касаемо субаренды. Власти подчеркивают: социальное жилье дают нуждающимся людям, а не тем, кто хочет получить незаконную прибыль.

Чтобы отследить, сдается ли такое жилье в субаренду, совет по жилищным услугам мониторит сайты краткосрочной аренды.

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