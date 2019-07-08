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Британец затопил дом, пытаясь наполнить детский бассейн

8 июля 2019 г. 856
Фото: © shutterstock.com

Британская семья была вынуждена перебраться из собственного дома с гостиницу из-за детского бассейна.

Глава семьи попытался наполнить бассейн, стоящий во дворе, присоединив шланг к кухонному крану. В итоге вода пошла в обратном направлении, переполнила бак на чердаке и залила весь дом.

Промокли игрушки, ковер, детская спальня, бытовая техника. Электрику пришлось отключить. Теперь семья не хочет возвращаться в дом, пишет Mirror.

Специалисты посоветовали мужчине больше никогда не использовать домашние краны для наполнения бассейна. Тот, в свою очередь, рассказал, что никогда не знал об этом – более того, почти все его знакомые, наполняя бассейны, поступают так же.

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