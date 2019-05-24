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Бывший мэр Лондона продает свой таунхаус

24 мая 2019 г. 431
Фото: © Global Look Press

Бывший мэр Лондона и бывший же министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выставил на продажу свой таунхаус в британской столице.

Дом Джонсон купил в 2009 году вместе с супругой, с которой развелся около года назад. Последние несколько месяцев недвижимость сдавалась за 2 тысячи фунтов в неделю.

Таунхаус экс-министр купил за 2,3 миллиона фунтов стерлингов, продать же его собирается за 3,75 миллиона (около 305 миллионов рублей), пишет РБК.

Фото: © mirror.co.uk

Дом площадью более 900 квадратных метров расположен в районе Ислингтон, в охраняемой заповедной зоне. В здании 1841 года постройки есть четыре спальни, два кабинета, гостиная и терраса.

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