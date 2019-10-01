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Целый дом жил полтора месяца без газа и горячей воды из-за одной женщины

1 октября 2019 г. 212
Фото: © shutterstock.com

Полтора месяца без газа и горячей воды жил один из многоквартирных домов в Ижевске. Причина - в женщине, которая отказалась пускать в свою квартиру сотрудников газовой службы.

В ходе одной из проверок было установлено, что в квартире женщины может происходить утечка газа, но собственница отказалась пускать специалистов. В связи с этим было принято решение перекрыть подачу газа в дом, а поскольку горячая вода в квартирах подавалась через газовые колонки, все жильцы остались только с холодной.

Газовщики обратились в управляющую компанию, та – в суд, который обязал женщину впустить специалистов, но она проигнорировала и решение суда. После этого документы отправили в службу судебных приставов – их собственница тоже не пустила, переговоры вела через дверь.

Попасть в квартиру удалось, лишь когда ее хозяйка пошла в магазин. Пристав придержал дверь, и газовщик смог войти в помещение, пишет "ИжевскИнфо.Ру".

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