Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеЦентробанк не исключают повышения цен на жилье из-за эскроу-счетов

Центробанк не исключают повышения цен на жилье из-за эскроу-счетов

7 сентября 2019 г. 532
фото: shutterstock.com

Однако увеличение стоимости будет временным, заверяет регулятор. 

 

Переход к эскроу-счетам может привести к временному повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Это (ред. - переход на эскроу-счета) может привести к некоторому росту стоимости жилья и к изменению объемов, но я думаю, что это будет временный фактор. С развитием этого процесса, если это будет и с развитием конкуренции, мы надеемся, что выйдем на нормальную траекторию", - сказала Эльвира Набиуллина, чьи слова приводит ТАСС.

Сейчас на эскроу-счета перешли около трети застройщиков. Большая часть девелоперов использует старую схему долевого строительства из-за высокой готовности объектов и большого объема привлеченных средств, пояснила она.

С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты достраиваются по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний. 

 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>