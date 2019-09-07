Центробанк не исключают повышения цен на жилье из-за эскроу-счетов

Переход к эскроу-счетам может привести к временному повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Это (ред. - переход на эскроу-счета) может привести к некоторому росту стоимости жилья и к изменению объемов, но я думаю, что это будет временный фактор. С развитием этого процесса, если это будет и с развитием конкуренции, мы надеемся, что выйдем на нормальную траекторию", - сказала Эльвира Набиуллина, чьи слова приводит ТАСС.

Сейчас на эскроу-счета перешли около трети застройщиков. Большая часть девелоперов использует старую схему долевого строительства из-за высокой готовности объектов и большого объема привлеченных средств, пояснила она.

С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты достраиваются по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.