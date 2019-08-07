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Цены на новостройки в Новой Москве переросли психологическую отметку

7 августа 2019 г. 436
Фото: © shutterstock.com

Абсолютный рекорд стоимости жилья установили новостройки в ТиНАО. Преодолев психологическую отметку в 120 тысяч рублей за квадратный метр.

Стремительный рост цен на новостройки в Новой Москве продолжился во втором квартале. Квадратный метр подорожал на 1,8%, средняя квартира – на 4,4%, говорится в сообщении компании "Метриум".

Студии в ТиНАО стоят в среднем 3,9 миллиона рублей, однокомнатные квартиры – 5,4 миллиона, двухкомнатные – 7,1 миллиона, трехкомнатные – 9,4 миллиона рублей. 

Спрос на жилье на присоединенных территория остается очень высоким. Чтобы купить хорошую квартиру по выгодной цене, стоит внимательно следить за новыми поступлениями, подчеркнула Мария Литинецкая, управляющий партнер "Метриум". При этом стоит помнить, что в зарекомендовавших себя проектах можно оценить качество и скорость строительства, а также надежность застройщика, в то время как в новых проектах, которые могут предложить большие скидки, это сделать порой невозможно.

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