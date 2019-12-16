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Цены на петербургские новостройки сравнялись с московскими

16 декабря 2019 г. 301
Фото: © shutterstock.com

В половине российских крупных городов новостройки начали дешеветь. Однако в других городах отмечается стабильное повышение цен. В Петербурге новые квартиры продаются уже по московским ценам, правда, речь пока идет только об отдаленных столичных районах.

Средняя стоимость питерских новостроек, по данным "Авито Недвижимость", в настоящее время составляет 131 тысячу рублей за квадратный метр. За год жилье подорожало почти на 13%. Для сравнения, в некоторых районах Москвы цены на жилье ниже или аналогичны. К примеру, в районе Северный средняя стоимость первичной недвижимости составляет 118 тысяч за квадратный метр. В Некрасовке квартиры продают по 122 тысячи рублей за квадрат, а в Восточном Бирюлеве – 137,8 тысячи.

Дорожает новое жилье также в Новосибирске и Екатеринбурге.  А лидером по снижению цен стал Воронеж, где после год устойчивого роста новостройки за месяц потеряли в цене более 7%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на ЦИАН.  Всего же цены на первичное жилье снизились в семи из 14 российских городов-миллионников.

Впрочем, аналитики не спешат записывать дешевеющие новостройки в устойчивые тренды. На цены влияют предновогодние акции и скидки девелоперов. Спрос же продолжает падать. Застройщики рассчитывают на снижение ипотечных ставок, которое может подстегнуть интерес к покупке нового жилья, но снижающаяся ипотека пока не оказала существенного влияния на рынок.

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