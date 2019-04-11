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Цены на вторичку за квартал выросли в 80 регионах России

11 апреля 2019 г. 433
фото: shutterstock.com

Подешевели вторичные квартиры только в Ингушетии, Ненецком и Еврейской округах. 

Стоимость предложения на вторичном рынке жилья по итогам первого квартала увеличилась на 3,1% до 64,1 тыс рублей за кв м по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, выяснили аналитики портала недвижимости Domofond.ru

"В 80 из 83 регионов страны, вошедших в исследование, вторичные квартиры подорожали. Лидерами по росту стали Татарстан (+6,6%), Ставропольский край (+5,6%) и Сахалинская область (+5,5%). В Санкт-Петербурге цены выросли на 5,3%, а в Москве - на 3,4%", - говорится в исследовании, поступившем в редакцию Вести.Недвижимость.

Эксперты отмечают, что в ряде крупных городов вторичка дорожала быстрее, чем в целом по стране. Сильнее всего за квартал стоимость кв м выросла на вторичном рынке Казани: здесь жилье подорожало на 8% квартал к кварталу. В столице Татарстана уровень цен приблизился к подмосковному: в Московской области за квадрат просят в среднем 82,7 тыс рублей,  в Казани — 81,3 тыс рублей. В Москве за квартал вторичка стала дороже на 3,4%.

Среди регионов по росту цен первое место занял также Татарстан (6,6%), на втором месте Ставропольский край (5,6%), на третьем -  Сахалинская область (5,5%).

Только в трех регионах зафиксировано снижение цен на вторичную жилую недвижимость: это Ингушетия, где стоимость кв м упала на 1,9% до 29,8 тыс рублей, Ненецкий АО – минус 1,2% до  65,5 тыс рублей и и Еврейская АО - минус 0,4% до 39,7 тыс рублей за кв м.

Ранее сообщалось, что за год стоимость кв м на вторичном рынке увеличилась на 8,8% - до 64,7 тыс рублей.

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