Челябинские аналитики посчитали стоимость квартир в котятах

В Челябинске аналитики решили подсчитать, сколько нужно продать породистых котят, чтобы купить однокомнатную квартиру.

Для анализа были взяты объявления о продаже животных и средняя цена на челябинскую однушку.

Выяснилось, что для покупки жилья стоимостью 1,5 миллиона рублей потребуется продать 23 котенка пороты скотиш-фолд (шотландская вислоухая) – их стоимость составляет 65 тысяч рублей.

Гораздо больше потребуется котят породы мйен-кун – чтобы накопить на челябинскую однушку, нужно найти хозяев 76 котятам. В этом плане гораздо выгоднее бирманские кошки: 34 породистых котенка по 45 тысяч рублей - и вы уже владелец квартиры.