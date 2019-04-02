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Челябинские аналитики посчитали стоимость квартир в котятах

2 апреля 2019 г. 344
Фото: © shutterstock.com

В Челябинске аналитики решили подсчитать, сколько нужно продать породистых котят, чтобы купить однокомнатную квартиру.

Для анализа были взяты объявления о продаже животных и средняя цена на челябинскую однушку.

Выяснилось, что для покупки жилья стоимостью 1,5 миллиона рублей потребуется продать 23 котенка пороты скотиш-фолд (шотландская вислоухая) – их стоимость составляет 65 тысяч рублей.

Гораздо больше потребуется котят породы мйен-кун – чтобы накопить на челябинскую однушку, нужно найти хозяев 76 котятам. В этом плане гораздо выгоднее бирманские кошки:  34 породистых котенка по 45 тысяч рублей - и вы уже владелец квартиры.

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