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Челябинские дома с плесневелыми стенами отказались признать аварийным

17 октября 2019 г. 446
Фото: © shutterstock.com

Жильцы домов в городе Катав-Ивановск Челябинской области бьются с местной администрацией за то, чтобы их жилье признали аварийным. Не помогло даже распоряжение губернатора.

Районная администрация отказывается признавать дома улицы Стройгородок аварийными, поскольку их жильцы якобы не обращались с соответствующим заявлением и не предоставили пакет необходимых документов.

Люди при этом не раз жаловались на плохое состояние жилья, дважды отправляли документы в администрацию.

Из стен домов выпадают кирпичи, полы проваливаются, крыши протекают.  Жильцы рассказывают, что на стенах растет мох и плесень, в подвале плещется вода.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Теслер распорядился создать комиссию по признанию домов аварийными, но даже это не впечатлило чиновников, пишет Znak.com.

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