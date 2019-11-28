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Черная пятница: в Италии опять началась распродажа домов за 1 евро

28 ноября 2019 г. 279
фото: shutterstock.com

В Бивоне (коммуна в Сицилии) местные власти готовятся выставить на продажу исторические дома за один евро. Будущим владельцам придется отремонтировать недвижимость.

Бивон, как и другие поселения на юге Италии, сильно пострадал от сокращения населения. Молодежь стремится в большие города, небольшие – пустеют. По данным местных властей, на которые ссылается CNN, за последние 40 лет число жителей здесь уменьшилось наполовину - до 3,8 тысячи человек. Именно поэтому местные власти запустили программу продажи домов за один евро. Таких домов сейчас насчитывается десятки. Средняя площадь такого жилья – 50-120 кв м. В ближайшее время они появятся в продаже на сайте Бивона.

Будущим жителям Бивона предстоит отремонтировать особняки: одни требуют серьезной реконструкции, другие – минимальных работ. Купленный дом собственники смогут использовать по своему усмотрению. Например, на первом этаже открыть ресторан или магазин, а верхний использовать как жилой. Кроме того, при покупке дома в Бивоне не требуется залог (обычно он составляет 5 тыс евро).

Помимо домов за один евро, в Бивоне есть дома в хорошем состоянии, но тоже по привлекательной цене – от тысячи до пяти тысяч евро.

Это не первый подобный случай в Италии. Ранее сообщалось, что в Сицилии на продажу выставлены десятки вилл, которые можно купить всего за 1 евро. Правда, новым владельцам придется потратить не менее 15 тысяч евро на ремонт здания и завершить его в течение трех лет. Также потребуется залог в размере 5 тысяч евро – эти деньги вернут, когда ремонт закончится.

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