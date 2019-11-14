Чиновница отдала сыну государственную квартиру, чтобы тот открыл там магазин

Глава сельсовета из Оренбургской области отдала сыну муниципальную квартиру. Проблем с жильем у мужчины не было – в квартире он открыл продуктовый магазин.

Продукты на торговую точку доставляли на служебном транспорте. Теперь 60-летняя чиновница будет отвечать перед судом – ее обвиняют в превышении должностных полномочий. Вину свою женщина не признает.

Односельчане сообщают и других недочетах работы чиновницы. По их словам, дороги в селе зимой не чистились, улицы не освещались, сообщает info24.ru.