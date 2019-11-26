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Чиновник предложил семье подождать смерти одинокой бабушки, чтобы получить жилье

26 ноября 2019 г. 380
Фото: © shutterstock.com

В Карелии чиновник районной администрации предложил семье, нуждающейся в жилье, дождаться смерти какой-нибудь одинокой старушки, чтобы получить квартиру.

Семья Цветковых из села Янишполе обратилась к заместителю главы кондопожской районной администрации Юрию Спиридонову с просьбой о предоставлении нового жилья. Супруги живут в разваливающемся аварийном доме.

Внешне дом выглядит неплохо, но внутри все рушится  - из печей вываливаются кирпичи, стены покрыты трещинами, в подвале стоит вода. Температура воздуха в доме не поднимается выше 9 градусов тепла – прогреть ветхое здание невозможно.

Цветковы обратились за помощью в районную администрацию, но в ответ получили предложение подождать смерти одинокой бабушки. Супруги возмутились предложением и отказались стоять "в очереди за смертью", пишет интернет-журнал  "Черника".

Семья готовится подать в суд на районную администрацию. У супругов статус ветеранов труда и общий трудовой стаж 72 года.

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