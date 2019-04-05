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Чиновники переселили семью из 9 человек в однокомнатную квартиру

5 апреля 2019 г. 2119
Фото: © shutterstock.com

В Петрозаводске чиновники переселили семью из девяти человек в однокомнатную квартиру.

Площадь квартиры составляет 53,9 квадратного метра – это вместе с ванной и прихожей. Жилое пространство по документам – 37,9 квадратного метра, и на этой территории должны ютиться четверо взрослых и пятеро детей.

При этом по документам квартира семьи значится как двухкомнатная – кухня там обозначена как "кухня-ниша" и расположена в одной из комнат. При этом такая же квартира на первом этаже имеет жилую площадь 25 квадратных метров, и вместо кухни-ниши у них кухня-столовая.

Фото: © "Петрозаводск говорит"

Женщина уже получили результат экспертизы, в котором говорится, что квартира – однокомнатная, и проживание семьи из 9 человек там невозможно.

Чиновники же упирают на правила переселения из аварийного жилья, по правилам которой переселенцам предоставляют квартиру аналогичной площади.  

Семья много лет стоит в очереди на улучшение жилищных условия, числится в перечне малоимущих, еще и многодетная. Но чиновники не спешили улучшать ее жилищные условия, дождавшись реализации программы переселения.

Суд пока стоит на стороне городской администрации, пишет сайт "Петрозаводск говорит".

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