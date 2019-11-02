Чучела животных, летающие аппараты и квартира №13: от чего страхуются суеверные россияне

Пожары, потопы, грабежи - далеко не весь список причин, по которым россияне страхуют свою недвижимость. Иногда поводом для страховки становятся мистические случаи и суеверия. Эксперты собрали некоторые из них.

Нехорошая квартира

Одна из самых распространенных мистических причин для страховки – квартира под номером 13. По данным экспертов СК "Сбербанк страхование", за девять месяцев этого годабыло застраховано 5,3 тысячи таких квартир. В среднем ежемесячно россияне страхует 600 квартир с таким номером – это 1,1% от всех застрахованных квартир. Много это или мало и действительно ли суеверны жители этих квартир - сказать сложно, потому что в России нет данных по числу домов с количеством квартир, поясняют эксперты.

Невидимый вредитель

Еще один из поводов застраховать жилье – мистические явления. Около года назад в страховую компанию обратился житель Калининграда. Он заявил, что внутренняя отделка его квартиры на последнем этаже пострадала из-за звуковой волны низко пролетевшего истребителя. Звуковая волна была такой силы, что проникла в квартиру сквозь крышу, не повредив ее. При этом стекла остались целыми.

За рубежом, к примеру, развиты самые разные виды страхования - от похищения инопланетянами, захлопывания двери, если вы вдруг остались на улице без ключей; срыва свадьбы, если жених или невеста передумает. В России пока спектр рисков не столь широк. Ущерб от звуковой волны не является страховым случаем. Но убытки от падения летательных аппаратов или их частей, если они предусмотрены договором страхования, будут покрыты, пояснил операционный директор компании Василий Александров.

Ростовые куклы и чучела животных

Еще один мистический случай произошел в Москве. Когда эксперты приехали на осмотр состояния имущества после коммунальной аварии, то увидели множество пострадавших от залива ростовых кукол. Они были расставлены по всей квартире, с них стекала вода. "Зрелище было не для слабонервных. Поскольку случай был признан страховым, то компания выплачивала компенсацию за пострадавшее имущество", - отметил Василий Александров.

Что касается необычных предметов, то страховать приходилось чучела волков, куниц, воронов. В одной застрахованной квартире после возгорания проводки в одной из комнат был обнаружен муляж человеческого скелета.

Таинственные звуки и напуганные арендаторы

Жительница одного из домов в Саратове решила обзавестись страховкой после жалоб арендатора на странные звуки в трубах отопления. Перед этим собственница жилья несколько раз вызывала коммунальщиков, но проблема на время решалась. Через некоторое время пугающие шумы возобновлялись. Скорее всего, причиной был технический мусор, попавший внутрь при монтаже. Однако арендаторы квартиры все же съехали. После этого владелица решила застраховать свою недвижимость, на случай если вдруг с ее квартирой случится что-то, по ее словам, сверхъестественное.