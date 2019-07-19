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Цыганский барон из Омска продает особняк в золоте и хрустале

19 июля 2019 г. 3274
Фото: © shutterstock.com

В Омске на продажу выставлен дом, принадлежащий цыганской семье. Внутри коттедж отделан с соблюдением всех требований роскоши.

Коттедж расположен в омском районе Порт-Артур. За 18 миллионов рублей новый владелец получит не только хозяйский дом площадью 300 квадратных метров, но и гостевой домик.

В коттедже 4 спальни, терраса, гостиная и кабинет. На территории имеются фонтан, беседка и зона отдыха.

Фото: © "Новый Омск"

В гостиной и кабинете – множество статуэток, позолоченной посуды. Золото использовано и в отделке комнат, а на потолках висят большие хрустальные люстры. В гостиной, кроме того, висит семейный портрет, на котором изображена большая цыганская семья, пишет "Новый Омск".

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