Дачную амнистию могут продлить только до 2021 года

Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 1 марта 2022 года.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел и рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который должен восстановить действие дачной амнистии. Однако, сроки действия программы могут сократить до 1 марта 2021 года.

Документ разрешает гражданам в упрощенном порядке оформить права на дома на садовых и дачных участках – без направления уведомлений об их строительстве и реконструкции. Впервые дачная амнистия была введена в 2006 году и прекратила свое действие с 1 марта 2019 года.

Как отметил глава комитета и один из авторов документа Павел Крашенинников, срок установили до 1 марта 2021-года, а не до 1 марта 2022 года, который предполагался ранее.

"Компромисс был найден с правительством в связи с тем, что оно предлагало установить срок продления амнистии до 1 марта 2020 года ... Мы считаем, что продлевать нужно как минимум на три года, меньший срок проблемы не решит", - сказал Павел Крашенинников, чьи слова приводит "Парламентская газета".

Он напомнил, что предыдущая амнистия неоднократно продлевалась и позволила легализовать 13 миллионов объектов по всей стране. При этом более 5 миллионов объектов ещё не оформлены. Комитет также рекомендовал сделать бессрочной норму о возможности регионам устанавливать предельных максимальных цен кадастровых работ.