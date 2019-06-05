Дачный ликбез: как прописаться на даче и оспорить кадастровую стоимость

Как поставить дом на учет?

За консультациями к специалистам обратились почти пять тысяч человек. Почти треть от всех вопросов дачников касался порядка постановки на учет и оформления в собственность домов и земельных участков после окончания дачной амнистии.

Для постановки земельного участка на кадастровый учет надо подать соответствующее заявление в МФЦ или через портал Росреестра, приложив к нему, рассказывает замруководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Кадастровый учет земельного участка проводится одновременно с регистрацией прав. Она напомнила, что упрощенный порядок регистрации прав на садовые и жилые дома в настоящий момент не действует. Строительство нового жилого или садового дома ведется в уведомительном порядке.

"Собственнику необходимо представить в орган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве. По завершении строительства представить в местное самоуправление соответствующее уведомление, технический план, подготовленный кадастровым инженером на созданный объект недвижимости, и получить уведомление о соответствии построенного объекта требованиям законодательства", - рассказала Марина Семенова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

После этого в течение недели орган местного самоуправления должен направить в Росреестр заявление о постановке на учет и регистрацию прав. При этом, если местное самоуправление не укладывается в сроки отправки заявления, заявитель вправе сделать это сам.

Узаконить самострой

В случае если дом был построен давно, без разрешения на строительство, он может быть впоследствии признан самостроем, отмечает замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Чтобы узаконить постройку, надо также подать в местную администрацию уведомления: о начале строительства с указанием всех характеристик дома и о завершении строительства с приложенным техническим планом дома. Что касается технического плана, то владельцу он понадобится в любом случае, даже если дачная амнистия будет законодательно продлена, пояснила эксперт.

Кадастровый учет и регистрация права проводится исключительно по желанию владельца. Действующее законодательство не обязывает граждан оформлять принадлежащие им земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости.

"Но если вы хотите быть полноправным собственником и иметь возможность распоряжаться недвижимостью (например, подарить, продать или передать по наследству или, скажем, застраховать баню), то кадастровый учет и регистрацию этих объектов провести необходимо", - советуют в Кадастровой палате Росреестра.

Можно ли прописаться в садовом доме и как перевести его в жилой?

Таких запросов к специалистам поступило около 19%. Эксперты разъясняют, что делать в этом случае.

С 1 января дачные объединения получили статусы садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а дачные участки стали садовыми или огородными. На огородных участках запрещается вести капитальное строительство, а на садовых можно располагать садовые или жилые дома. При этом садовый дом считается пригодным лишь для сезонного проживания, а жилой – для постоянного, и только в нем можно прописаться.

"Если до вступления закона в силу дом был зарегистрирован в ЕГРН с назначением "жилое", то с начала этого года он признается жилым домом. А если назначение дома было указано как "нежилое" и само строение не является хозяйственной постройкой или гаражом, дом считается садовым", - поясняет Марина Семенова.

Чтобы прописаться в доме, он должен соответствовать ряду критерий. Быть зарегистрированным в реестре недвижимости как жилой дом, иметь почтовый адрес, а также соответствовать градостроительным регламентам. Так, высота дома не должна превышать 20 м, надземных этажей может быть не более трех, а сам дом не должен разделяться на квартиры.

Для возможности всесезонного проживания дом должен быть подключен ко всем коммуникациям. Если в населенном пункте не проведены централизованные инженерные коммуникации, а дом – максимум двухэтажный, допускается отсутствие водопровода и центральной канализации. Все комнаты в доме, включая кухню, должны иметь окна, потолки не ниже 2,5 м. В доме должна быть предусмотрена возможность поддержания температуры +18° в любое время года.

Однако, назначение дома можно изменить. Этим вопросом занимается орган местного самоуправления. Для того чтобы признать жилой дом садовым, владельцу надо представить в орган местного самоуправления заявление, документы о праве собственности (например, выписку из ЕГРН о зарегистрированных правах), а при наличии других правообладателей – также их согласие, удостоверенное нотариально.

В случае перевода садового дома в жилой потребуется представить техническое заключение кадастрового инженера о пригодности дома для постоянного проживания. На рассмотрение вопроса отводится не более 45 календарных дней. Положительный ответ вместе с заявлением о внесении сведений в ЕГРН надо передать в МФЦ.

Как оспорить кадастровую стоимость?

Кадастровую стоимость с 2018 года определяют специально созданные государственные бюджетные учреждения. Утверждают результаты оценки органы региональные власти. Если по результатам оценки кадастровая стоимость значительно превышает рыночную, существует возможность ее пересмотра. Оспорить результаты оценки можно в суде или в специальных комиссиях, созданных при управлениях Росреестра. Комиссия рассматривает такие обращения на безвозмездной основе.

"Для оспаривания кадастровой стоимости необходимо определить рыночную (реальную) стоимость объекта недвижимости. Далее сделать экспертное заключение. Оценка не будет иметь силы, если ее не проведет сертифицированный оценщик, член саморегулируемой организации. Именно он дает экспертное заключение", - говорит Семенова.

К заявлению о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости требуется приложить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, нотариально заверенную копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости, а также документы, подтверждающие основания для пересмотра.

Выписку из ЕГРН можно запросить в МФЦ или на сайте Росреестра. Сведения о кадастровой стоимости предоставляются бесплатно по запросам любых лиц.

Комиссия рассматривает заявление в течение месяца. Если решение положительное, то об этом уведомляют заявителя и орган местного самоуправления. Внесение новой кадастровой стоимости в ЕГРН происходит без участия заявителя.

Новые сведения о кадастровой стоимости начинают применяться для расчета налога с 1 января календарного года, в котором собственник обратился в комиссию или в суд, но не ранее даты внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

Арендаторы также имеют право подать заявление о пересмотре кадастровой стоимости объекта, если кадастровая стоимость является базой для начисления арендных платежей.