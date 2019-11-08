Денег нет: квартиры в Москве перестали покупать

Спрос на жилье в Москве, активизировавшийся в начале года, значительно снизился. С рынка ушли наиболее ликвидные лоты, а у новых покупателей нет средств на приобретение жилья.

Всплеск спроса на жилье был во многом обусловлен реформой в долевом строительстве – граждане опасались, что с введением проектного финансирования квартиры подорожают, и спешили их купить по старым ценам, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов. В итоге те, кто мог позволить себе новое жилье его купили, и даже снижение ипотечных ставок не может повлиять на спрос – у граждан просто нет денег.

Впрочем, спрос на жилье в некоторых районах есть – связан он с большим объемом нового предложения. Люди предпочитают компактные квартиры с эффективной планировкой. Покупатели стали обращать внимание на материалы, их которых построен дом, и их влияние на окружающую среду.

На вторичном рынке ситуация схожая, к тому же продавцы еще не отреагировали на снижение спроса и по-прежнему рассчитывают реализовать квартиры по завышенным ценам. При этом бюджетных лотов стоимостью до 6 миллионов рублей в продаже почти не осталось.