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Дешевый сыр из мышеловки: после хостелов депутаты возьмутся за апартаменты

2 апреля 2019 г. 746
Фото: © shutterstock.com

Госдума собирается приступить к определению правового статуса апартаментов после того, как примет закон о запрете размещения хостелов в жилых домах.

Поправки в законодательство, касающиеся апартаментов, могут быть такими же резонансными, пишет "Коммерсант". Вопрос об апартаментах подняла председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Она подчеркнула, что апартаменты – это не жилье, и настала пора честно это признать. "Граждане покупают апартаменты, так как они дешевле квартир. Но дешевый сыр бывает в мышеловке", - заявила депутат.

Апартаменты действительно продаются дешевле квартир, поскольку их строительство для девелоперов требует меньше затрат – у апарт-комплесков ниже требования по социальной инфраструктуре. Однако покупателям апартаментов приходится платить больше денег за коммунальные услуги, к тому же для них выше налоги, поскольку апартаменты в настоящее время относятся к коммерческой недвижимости.

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