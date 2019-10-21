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Детей предложили избавить от платы за вывоз мусора

21 октября 2019 г. 426
Фото: © shutterstock.com

Общественная организация "Деловая Россия" предложила отменить плату за вывоз мусора для детей до 3 лет и предоставить льготы дошкольникам и ученикам младших классов.

Соответствующее письмо общественники отправили главе Минстроя Владимиру Якушеву, пишут "Известия". В ведомстве изданию относительно поддержки этой инициативы не ответили, а в Минприроды заявили, что сейчас следует окончательно сформировать систему и инфраструктуру сбора мусора, а затем уже решать вопрос со льготами.  

В "Деловой России" отмечают, что тариф на вывоз мусора, который в настоящее время составляет 100-150 рублей на человека, не учитывает возраст проживающих в квартире и распространяется на младенцев, который не производят мусор самостоятельно.

Между тем, в ППК "Российский экологический оператор" сайту "360" заявили, что дети зачастую мусорят больше, чем взрослые.

"Дети создают мусора точно не меньше взрослых. В отдельные периоды своей жизни — больше. Возможно, разумно говорить о льготах для многодетных семей, как на оплату электричества и других коммунальных услуг, но это будет мера социальной поддержки, экономика отрасли здесь ни при чем", - приводит издание слова заместителя гендиректора компании Вячеслава Духина.

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