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Девушка не смогла выйти из квартиры, испугавшись странной соседки

27 ноября 2019 г. 1430
Фото: © shutterstock.com

Жительница Самары оказалась в заточении в собственной квартире - девушку настолько напугала соседка, что та не могла выйти из дома.

В квартире самарчанки резко потух свет, и она решила проверить щиток. Однако услышав за дверью странные звуки и скрежет девушка посмотрела в глазок и увидела на лестничной площадке пожилую соседку, которая сначала что-то шептала, а потом начала завывать и водить по двери чем-то твердым.

Девушка настолько перепугалась, что несколько часов просидела в темной квартире, пока на площадке не появился мужчина-сосед – он включил свет и увел странную бабушку в ее квартиру, сообщает ТРК "Губерния".

Теперь жительница Самары боится повторения этой истории.

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