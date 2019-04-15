Действие метро: как изменились цены на вторичке с появлением новых станций

Почти возле всех станций столичного метро, введенных в эксплуатацию в прошлом году, произошло снижение объема вторичного предложения, а где-то и существенный рост цен.

Открытие метро в районе – это не только возможность быстрее добраться до центра, но и толчок к развитию локального рынка недвижимости. По мнению экспертов, новые станции метро делают районы привлекательными и способны вдохнуть в них вторую жизнь. По данным экспертов Avito и PwС, с появлением новых станций спрос на недвижимость увеличивается на 19%, а на аренду – почти на треть. Цены на жилье могут прибавить дополнительно 5-10%.

В прошлом году столичные метростроители установили рекорд по количеству открытых станций и длине введенных участков — 17 станций и около 33 километров новых линий. Так на Большой кольцевой линии (которая претендует на самую протяженную линию метро во всем мире) появились сразу шесть станций – это "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошёвская", "Шелепиха", "Деловой центр" и "Савеловская". На Солнцевской линии в прошлом году заработали сразу семь станций – это "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Также в прошлом году поехала "Беломорская", "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

Недавно эксперты ИНКОМ-Недвижимость изучили, как изменилось предложение вторичных квартир в районе открывшихся в прошлом году станций метро и спрос на них. Речь идет о квартирах, которые расположены в 15 минутах ходьбы от новых станций. Общим трендом для новых локаций аналитики назвали существенное снижение объема предложения вторичного жилья. Сильнее всего число выставленных на продажу квартир сократилось рядом со станцией "Беломорская": на 72% до 99 лотов. Также значительно снизились возможности у желающих купить квартиру в районе метро "Хорошевская", "Мичуринский проспект", "Деловой центр" и "Савеловская". В среднем число выставленных на продажу вторичных квартир здсеь снизилось на 40-60%.

Сокращение количестве выставленных на продажу вторичных квартир в этих районах, по мнению экспертов, произошло по двум причинам. Во-первых, это связано со снятием собственниками своих квартир с продажи: многие собственники не могут выйти на сделку из-за завышенных цен, поясняет руководитель аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

Во-вторых, экспозиция сокращается из-за спроса на квартиры. "За год спрос на вторичную жилую недвижимость в Москве в пешей доступности от новых станций метро вырос пропорционально снижению объема предложения. Так, количество сделок на вторичке возле "Беломорской" и "Хорошевской" выросло почти в 1,5 раза", - отмечает он.

О сокращении предложения на вторичном рынке в районе открывшихся станций метро заявили и в компании "Азбука Жилья". Почти во всех районах, где открылись новые станции (Тимирязевский, Марфино, Западное Дегунино, Бескудниковский, Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарёво-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, Левобережный), объем предложения за год снизился, говорит руководитель департамента консалтинга и аналитики компании Ярослав Дарусенков. Хотя и в целом на вторичном рынке столицы количество экспонируемых квартир в целом по рынку уменьшилось.

Станция метро Район Средняя стоимость 1 кв. м, руб. Объем предложения, кол-во квартир янв.18 мар.19 янв.18 мар.19 Окружная Тимирязевский 221 199 237 962 243 138 Марфино 164 690 217 964 22 52 Верхние лихоборы Западное Дегунино 146 214 167 900 99 92 Селигерская Бескудниковский 153 944 180 362 196 82 Мичуринский проспект Раменки 432 829 413 398 365 689 Озерная Очаково-Матвеевское 190 416 318 746 112 225 Тропарёво-Никулино 314 767 305 502 351 311 Солнцево Солнцево 128 267 155 076 198 119 Боровское шоссе Ново-Переделкино 128 455 154 382 169 115 Новопеределкино Беломорская Левобережный 182 440 210 211 296 59

Данные: "Азбука жилья"

"Объем предложения вырос в отдаленных районах на западе города, где жилая застройка в основном современная, и где многие продавцы ждали открытия метро, чтобы выставить свои квартиры на продажу. К таким районам относятся Раменки и Очаково-Матвеевское", - уточняет он.

Что касается цен, то средняя стоимость квартир на вторичном жилом рынке выросла практически во всех районах, где появились новые станции, кроме станций БКЛ, так как они открывались по соседству с уже существующими и большого влияния на рынок жилья не оказали. Так, например, цена кв м в районе Селигерской выросла за год с 153,9 тыс до 180,3 тыс рублей. Рядом с Беломорской повышение произошло с 182,4 тыс до 219,2 тыс рублей. Больше всего цены выросли в Очаково-Матвеевское рядом с открывшейся станцией метро Озерная: с 190,4 тыс до 318,7 тыс рублей. А вот в Тропарёво-Никулино (ближайшая станция метро также Озерная), наоборот, цены снизились: 314,7 тыс до 305,5 тыс рублей.

"Во всех районах "старой" Москвы, где было открытие новых станций (за исключением БКЛ) отмечается рост стоимости квартир в среднем на 15-25% с начала 2018 года, что является существенным показателем, с учетом того, что в среднем по Москве стоимость жилья на вторичном рынке за тот период увеличилась только на 6%", - отмечает Ярослав Дарусенков.

В Est-a-Tet в свою очередь не отмечают сокращения количества выставленных в продажу объектов. Однако были продавцы, которые "придерживали" квартиры до открытия новых станций, чтобы продать подороже, отмечает директор офиса вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. "Если говорить о ситуации в общем, то на фоне планового увеличения цен за год на 15-20%, районы с новыми станциями никак не выделяются",- говорит она.

В среднем квартиры в районе новых станций метро находят покупателя за 30 дней, что сопоставимо со сроком экспозиции для районов с хорошей транспортной доступностью. В целом по рынку – благодаря открытию метро рядом с объектами подрастает их ликвидность, следовательно, и цена может увеличиться до 10%.

Ранее сообщалось, что цены на вторичные квартиры выросли в 80 регионах России. Стоимость предложения на вторичном рынке жилья по итогам первого квартала увеличилась на 3,1% до 64,1 тыс рублей за кв м. Подешевели вторичные квартиры только в Ингушетии, Ненецком и Еврейской округах.