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Дикий енот захватил дом американского судьи

9 сентября 2019 г. 343
Фото: © shutterstock.com

Дом городского судьи в американском штате Техас оказался захвачен енотом – животное не могли выгнать почти сутки.

На незваного гостя судья пожаловался в Facebook. Енот проник в дом ночью и устроил там погром. Ловили зверя более 20 часов, в какой-то момент судья начал вести текстовую трансляцию.

К поимке енота мужчина подошел с юмором. Вот некоторые его цитаты:

"Мы зашли в тактический тупик. Мы решились на стратегическое отступление: расставили ловушки в надежде, что враг рискнет выбраться за едой".

"Я загнал его в угол и подготовил ловушку. Он решил вздремнуть. Поэтому я решил вздремнуть тоже".

Енота поймали, когда он уснул на карнизе.

"Он будет заключен на срок от 20 до 30 (минут), после чего получит условно-досрочное освобождение с запретом на нелегальные проникновения", - написал судья.

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