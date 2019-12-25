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Дизайнеры назвали модные тенденции для интерьеров в 2020 году

25 декабря 2019 г. 164
Фото: © shutterstock.com

Главным трендом в дизайне в 2020 году станет экологичность и близость к природе. К этому прибавляется и минимализм.

Дизайнеры OBI назвали главные тренды в оформлении дома в следующем году. Обильный декор уходит в прошлое, на смену ему приходит натуральность, естественность и минимализм.   

Натуральный стиль, как следует из названия, предусматривает натуральные материалы в отделке или же их имитацию. Мягкие цветы, камень, дерево и кожа – основные признаки таких интерьеров.  Обои могут имитировать льняную ткань, а покрытие полов – состаренный дуб.

В ботаническом стиле интерьера к дереву дизайнеры рекомендуют добавить металл и разнообразить краски, чередуя оттенки зеленого, бронзовый, золотой, коричневый и черный. На экологичность укажут обои с цельными ветками, люстра в форме цветка или использование в оформлении изображений животных и птиц.

При оформлении жилья в стиле ретро не стоит забывать про минимализм. Простая черная дверь или строгие геометрические формы как раз будут соответствовать простому ретро.  Сюда же прекрасно впишутся деревянные полы.

Еще один тренд – минимализм уже скандинавский. Современные скандинавы тяготеют к японской функциональности, которую сочетают с собственным историческим прошлым – камню, бетону, старому дереву.  

Дизайнеры напоминают: каким будет дом, решать только его хозяину, и все модные тренды могут стать лишь достойным обрамлением для понимания уюта и красоты владельца жилья.

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