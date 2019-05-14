Для бедных фермеров и ткачей напечатают поселок на принтере

Фирма из Сан-Франциско построит поселок для небольшой коммуны из фермеров и ткачей. Все здания планируют напечатать с помощью 3D-принтера.

Будущие владельцы смогут заранее выбрать себе дом с двумя или тремя спальнями. Внешний слой бетона окрасят в разные цвета, "чтобы дом не выглядел, как печенье", рассказал в интервью The New York Times основатель проекта.

3D-печать остается универсальным способом для создания дешевой жилплощади за короткое время, говорится на сайте фирмы. Ее владельцы планируют и в дальнейшем снабжать таким жильем малоимущие семьи, живущие на доход менее 200 долларов в месяц.