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Для бедных фермеров и ткачей напечатают поселок на принтере

14 мая 2019 г. 1972
Фото: © fuseproject.com

Фирма из Сан-Франциско построит поселок для небольшой коммуны из фермеров и ткачей. Все здания планируют напечатать с помощью 3D-принтера.

Будущие владельцы смогут заранее выбрать себе дом с двумя или тремя спальнями. Внешний слой бетона окрасят в разные цвета, "чтобы дом не выглядел, как печенье", рассказал в интервью The New York Times основатель проекта.

3D-печать остается универсальным способом для создания дешевой жилплощади за короткое время, говорится на сайте фирмы. Ее владельцы планируют и в дальнейшем снабжать таким жильем малоимущие семьи, живущие на доход менее 200 долларов в месяц.

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