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Для молодых семей с детьми могут сделать отдельную очередь на жилье

22 апреля 2019 г. 505
Фото: © shutterstock.com

Минстрой России разработал законопроект, который дает регионам право предоставлять до 30%  субсидий, выделенных на жилье, молодым семьям с одним и двумя детьми.

В отличие от многодетных семей такие семьи не могут претендовать на социальные выплаты в первую очередь. Поэтому и было решено разрешить треть субсидий, выделяемых на улучшение жилищных условий, тратить на молодые, но не многодетные семьи.

Документ в настоящее время находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти, сообщает ТАСС.

Ранее глава комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов направил письмо на имя вице-премьера РФ Виталия Мутко. В письме говорится, что очередь на выплаты формируется по количеству детей. При одинаковом количестве детей молодые семьи распределяются в очереди в зависимости от даты постановки на учет. Это означает, что "у семей с двумя детьми практически нет никаких шансов, не говоря уже о семьях с одним ребенком", подчеркнул Кутепов. В ответ Минстрой сообщил о готовящемся законопроекте.

"Предлагаемая концепция использования субсидии позволит решать жилищную проблему не только молодых семей, имеющих право на получение социальной выплаты в первую очередь, но и молодых семей, у которых такое право отсутствует", - отмечается в ответе министерства.

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