Доход и проживание: какие квартиры скупают москвичи в Петербурге

Москвичи – самые активные иногородние покупатели на рынке жилья в Петербурге. Аналитики выяснили, какие именно квартиры интересуют жителей столицы.

Самые популярные у москвичей петербургские районы – Адмиралтейский, Красногвардейский, Калининский, Красносельский и Московский. При этом в центре, Адмиралтейском и Московском районах, квартиры покупаются для получения дохода, а на окраинах – для собственного проживания, пишет БН.ру.

Однокомнатная квартира в Адмиралтейском районе обойдется в среднем в 5 миллионов рублей, в Московском – в 5,7 миллиона. На окраинах однушку можно купить в пределах 3,2-4,1 миллиона рублей.

Москвичи тратят на квартиру в Петербурге в среднем 4,1 миллиона рублей. За эти деньги, по данным агентства недвижимости "София", можно купить либо однокомнатную квартиру на вторичном рынке, либо двухкомнатную в новостройке.