Дольче и Габбана продают свою виллу на Стромболи

Модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана выставили на продажу свою виллу, расположенную на итальянском острове Стромболи. Об этом сообщает сайт Daily Mail.

Дом расположен достаточно уединенно – попасть туда можно по морю или на вертолете. В особняке семь спален и девять ванных комнат, при декоре которых звездная пара использовала фирменный стиль бренда. Кроме того, комнаты виллы украшены предметами народного творчества и продукцией местных ремесленников. Дом окружен буйной растительностью, а из окон открываются впечатляющие виды.

Приобрести виллу можно за 7,2 млн долларов.