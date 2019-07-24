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Дольче и Габбана продают свою виллу на Стромболи

24 июля 2019 г. 266
Фото: Lionard Luxury Estates

Пара рассталась почти 15 лет назад.

Модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана выставили на продажу свою виллу, расположенную на итальянском острове Стромболи. Об этом сообщает сайт Daily Mail. 

Дом расположен достаточно уединенно – попасть туда можно по морю или на вертолете. В особняке семь спален и девять ванных комнат, при декоре которых звездная пара использовала фирменный стиль бренда. Кроме того, комнаты виллы украшены предметами народного творчества и продукцией местных ремесленников. Дом окружен буйной растительностью, а из окон открываются впечатляющие виды.

Приобрести виллу можно за 7,2 млн долларов.

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