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Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от квартир

24 мая 2019 г. 145
Фото: © shutterstock.com

Дольщики обанкротившейся компании Urban Group начали получать ключи от квартир. Церемонию передачи ключей посетил вице-премьер Виталий Мутко, курирующий строительства.

Первыми ключи получили дольщики дома номер 7 ЖК "Видный город", сообщает РИА Новости. С 25 мая начнут выдавать ключи дольщикам дома номер 6 в ЖК "Митино О2", дома номер 7 в ЖК "Опалиха О3" и домов 5 и 6 в ЖК "Солнечная система". До конца года планируется завершить строительство еще семи домов.

Мутко подчеркнул, что дорожная карта достройки всех домов должна жестко выполняться, а графики, включенные в нее, необходимо довести до сведения людей, ждущих свои квартиры.

У дольщиков остаются вопросы, связанные с транспортными коммуникациями и социальной инфраструктурой, отметил вице-премьер.

Мутко также сообщил, что все дома компании должны быть достроены не позднее 2022 года. Он добавил, что нужно успокоить дольщиков, объяснив им, что за завершение строительства данных домов отвечает государство.

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