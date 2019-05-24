Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от квартир

Первыми ключи получили дольщики дома номер 7 ЖК "Видный город", сообщает РИА Новости. С 25 мая начнут выдавать ключи дольщикам дома номер 6 в ЖК "Митино О2", дома номер 7 в ЖК "Опалиха О3" и домов 5 и 6 в ЖК "Солнечная система". До конца года планируется завершить строительство еще семи домов.

Мутко подчеркнул, что дорожная карта достройки всех домов должна жестко выполняться, а графики, включенные в нее, необходимо довести до сведения людей, ждущих свои квартиры.

У дольщиков остаются вопросы, связанные с транспортными коммуникациями и социальной инфраструктурой, отметил вице-премьер.

Мутко также сообщил, что все дома компании должны быть достроены не позднее 2022 года. Он добавил, что нужно успокоить дольщиков, объяснив им, что за завершение строительства данных домов отвечает государство.