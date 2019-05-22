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Дольщики обанкротившегося Urban Group начнут получать ключи от квартир 24 мая

22 мая 2019 г. 348
фото: shutterstock.com

В этот день дольщики дома 7 в ЖК "Видный город" получат ключи от своих квартир и кладовок. 

 

Выдача ключей дольщикам обанкротившейся подмосковной компании Urban Group начнется 24 мая, сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков.

"24 мая заместитель председателя правительства РФ  Виталий Леонтьевич Мутко даст старт выдаче ключей от квартир в домах, достроенных Фондом защиты прав дольщиков за обанкротившейся компанией Urban Group. В этот день дольщики дома 7 в ЖК "Видный город" получат ключи от своих квартир и кладовок, смогут осмотреть помещения и подписать акты приема-передачи", - сообщили в Фонде.

С 25 мая ключи от квартир и нежилых помещений смогут получить дольщики дома 6 в ЖК "Митино О2", дома 7 в ЖК "Опалиха О3" и домам 5 и 6 в ЖК "Солнечная система".  Всего ключи получат свыше 5 тысяч дольщиков, купившие в указанных домах около 3 тысяч – квартир, 1,1 тысячи – кладовок и более 300 парковочных мест, передает РИА Новости.

Urban Group - один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков. Арбитражный суд Московской области в 2018 году конкурсное производство в компаниях-застройщиках группы. Весной 2019 года арбитраж одобрил достройку домов Urban Group некоммерческим застройщиком Фонда защиты прав дольщиков. Ранее правительство России утвердило дорожную карту достройки домов обанкротившегося девелопера.

Компания Urban Group - один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков. Арбитражный суд Московской области в прошлом году ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках группы. Весной 2019 года арбитраж одобрил достройку домов Urban Group некоммерческим застройщиком Фонда защиты прав дольщиков. Правительство России утвердило дорожную карту достройки домов обанкротившегося девелопера.

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