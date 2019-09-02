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Дольщики ЖК "Царицыно" начнут получать квартиры осенью

2 сентября 2019 г. 317
Фото: © shutterstock.com

Дольщики проблемного ЖК "Царицыно" начнут получать ключи от квартир уже в ближайшее время – в сентябре-октябре.

По первой паре домов заключения о соответствии построенного объекта могут быть выданы уже в первых числах сентября, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Первая очередь ЖК "Царицыно", я надеюсь, что сентябрь - крайний срок октябрь они получат свои квартиры", - сказал чиновник.

Он также сообщил, что к Дню города в разных районах столицы откроются шесть детсадов и одна школа, а также несколько спортивных и общественно-деловых проектов, передает РИА Новости. Кроме того, к Дню города планируют завершить строительство плавательного бассейна в Лужниках.

Достройку ЖК "Царицыно" в 2019 году взяли на себя столичные власти. Жилой комплекс начали строить еще в 2006 году. Планировалось, что объект будет сдан к 2012 году, однако застройщик не выполнил обязательства перед дольщиками, а в апреле 2018-го был признан банкротом.

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