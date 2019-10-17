Дом американской семьи затопило кровью животных

Семья из американского штата Айова была вынуждена съехать из дома после того, как подвал оказался затоплен кровью и останками животных.

Дом располагался по соседству с мясной лавкой, и в подвал утекло содержимое холодильника. В итоге пол помещения оказался покрыт 13-сантиметровым слоем крови и субпродуктов, пишет журнал Newsweek.

Хозяева лавки при этом отказываются оплачивать очистку помещения, которая обойдется в несколько тысяч долларов, утверждая, что произошедшее – не их вина. Выяснилось, что дренажная система дома была соединена с дренажной системой холодильника. После того, как дренаж был заблокирован, останки животных попали в подвал жилого дома.

Семья намерена добиваться справедливости.