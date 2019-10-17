Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеДом американской семьи затопило кровью животных

Дом американской семьи затопило кровью животных

17 октября 2019 г. 955
Фото: © shutterstock.com

Семья из американского штата Айова была вынуждена съехать из дома после того, как подвал оказался затоплен кровью и останками животных.

Дом располагался по соседству с мясной лавкой, и в подвал утекло содержимое холодильника. В итоге пол помещения оказался покрыт 13-сантиметровым слоем крови и субпродуктов, пишет журнал Newsweek.

Хозяева лавки при этом отказываются оплачивать очистку помещения, которая обойдется в несколько тысяч долларов, утверждая, что произошедшее – не их вина. Выяснилось, что дренажная система дома была соединена с дренажной системой холодильника. После того, как дренаж был заблокирован, останки животных попали в подвал жилого дома.

Семья намерена добиваться справедливости.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>