Дом из фильма "Крестный отец" выставили на продажу

В США продается дом, который неоднократно появлялся во многих известных кинолентах. В том числе и в фильме «Крестный отец», который вышел на экраны в 1972 году.

В особняке, площадь которого 1580 квадратов, четыре спальни, три камина, столовая, гостиная и подвал. Внутренние помещения отделаны деревом, на окнах есть витражи, а люстры впечатляют любого. За дом, расположенный в нью-йоркском районе Стейтен-Айленд, просят 1,4 млн долларов.