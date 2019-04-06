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Дом из фильма "Крестный отец" выставили на продажу

6 апреля 2019 г. 532
Фото: ClaudiaMMImages/Shutterstock.com

За недвижимость площадью 1580 квадратных метров, просят почти полтора миллиона долларов.

В США продается дом, который неоднократно появлялся во многих известных кинолентах. В том числе и в фильме «Крестный отец», который вышел на экраны в 1972 году.

В особняке, площадь которого 1580 квадратов,  четыре спальни, три камина, столовая, гостиная и подвал. Внутренние помещения отделаны деревом, на окнах есть витражи, а люстры впечатляют любого. За дом, расположенный в нью-йоркском районе Стейтен-Айленд, просят 1,4 млн долларов.

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