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Дом пошел трещинами из-за стройки во дворе

19 августа 2019 г. 494
Фото: © shutterstock.com

В городе Обь Новосибирской области пришлось эвакуировать жителей дома, который пошел трещинами.

Дом разрушается из-за строительных работ, которые ведутся во дворе, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Из-за стройки у дома просел фундамент, и на несущих стенах образовались трещины. 37 жильцов, в том числе 24 ребенка, вынуждены были выехать из своих квартир. Часть эвакуированных разместили в местной школе, многие же отправились пожить к родственникам.

Отмечается, что эвакуировали лишь жителей первого подъезда, остальные остались в своих квартирах. На территории дома дежурят полицейские – они охраняют имущество граждан.

Дом ранее признали аварийным. В комиссии по ЧС заверили, что угрозы обрушения нет. Специалисты выяснят, связана ли просадка фундамента со строительством.

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