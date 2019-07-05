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Дом с выпадающими кирпичами отказались признать аварийным

5 июля 2019 г. 343
Фото: © shutterstock.com

В Саратове отказываются признать аварийным дом, который разваливается на глазах у жильцов: из стен выпадают кирпичи, строение просто расходится по швам.

Дом номер 19 по улице Васильковской – общежитие 1968 года постройки. Капитальный ремонт в здании не проводился с 1990 года.

Жители говорят, что опасаются разрушения здания. На четвертом этаже из стен снаружи выпадают кирпичи, в оконных проемах зияют дыры, пишет fn-volga.ru.

Фото: © fn-volga.ru

Зимой в местах общего пользования очень холодно – в коридор приходится выходить в верхней одежде.

Текущий ремонт жильцы осуществляют своими силами. Несмотря на это и тот факт, что в здании часто отключают воду, счета за капремонт и коммунальные услуги приходят исправно.

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