Дом, в котором жил Маяковский, признан памятником архитектуры

Статус объекта культурного наследия получил дом на Красной Пресне, в котором в 1913-1915 годах жил поэт Владимир Маяковский, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Доходный дом купца Моисея был построен в 1904-1905 годах в стиле французского модерна по проекту архитектора Осипа Шишковского. Дом состоит из двух корпусов (пяти- и шестиэтажного), фасад корпуса с шестью этажами выходит на улицу Красная Пресня.

В этом доме в 1913-1915 годах Маяковский проживал с матерью и двумя сестрами. Семья поэта арендовала четырехкомнатную квартиру на первом этаже, одну из комнат пересдавала студентам. В этой квартире поэт написал свои известные стихотворения, как "Послушайте" (1914), "Облако в штанах" (1915) и "Я и Наполеон" (1915).

Отмечается, что сама квартира на Красной Пресне - единственное сохранившееся до наших дней съемное жилье семьи Маяковских. Сегодня там работает музей "Квартира на Большой Пресне".