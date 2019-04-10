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Дом, в котором жил Маяковский, признан памятником архитектуры

10 апреля 2019 г. 478
фото: mos.ru

Сама квартира - единственное сохранившееся до наших дней съемное жилье семьи Маяковских.

Статус объекта культурного наследия получил дом на Красной Пресне, в котором в 1913-1915 годах жил поэт Владимир Маяковский, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Доходный дом купца Моисея был построен в 1904-1905 годах в  стиле французского модерна по проекту архитектора Осипа Шишковского. Дом состоит из двух корпусов (пяти- и шестиэтажного), фасад корпуса с шестью этажами выходит на улицу Красная Пресня.

В этом доме в 1913-1915 годах Маяковский проживал с матерью и двумя сестрами. Семья поэта арендовала четырехкомнатную квартиру на первом этаже, одну из комнат пересдавала студентам. В этой квартире поэт написал свои известные стихотворения, как "Послушайте" (1914), "Облако в штанах" (1915) и "Я и Наполеон" (1915).
 
 

 

Отмечается, что сама квартира на Красной Пресне - единственное сохранившееся до наших дней съемное жилье семьи Маяковских. Сегодня там работает музей "Квартира на Большой Пресне".

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