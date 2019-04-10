Дом, в котором жил Маяковский, признан памятником архитектуры

Сама квартира - единственное сохранившееся до наших дней съемное жилье семьи Маяковских.
Статус объекта культурного наследия получил дом на Красной Пресне, в котором в 1913-1915 годах жил поэт Владимир Маяковский, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Доходный дом купца Моисея был построен в 1904-1905 годах в стиле французского модерна по проекту архитектора Осипа Шишковского. Дом состоит из двух корпусов (пяти- и шестиэтажного), фасад корпуса с шестью этажами выходит на улицу Красная Пресня.
Отмечается, что сама квартира на Красной Пресне - единственное сохранившееся до наших дней съемное жилье семьи Маяковских. Сегодня там работает музей "Квартира на Большой Пресне".