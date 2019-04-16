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Дома на Рублевке сдаются по цене квартир в Москве

16 апреля 2019 г. 1103
Фото: © shutterstock.com

Дом на Рублево-Успенском шоссе – не обязательно шикарный особняк за баснословные деньги. Поселиться в элитном районе можно, не имея большого дохода.

Самые дешевые предложения на Рублевке по аренде домов начинаются с 40 тысяч рублей – за эти же деньги можно снять обычную квартиру в Москве. Но по такой стоимости арендатор получит либо совсем небольшой домик, либо старое строение в не самом хорошем состоянии, говорится в обзоре компании "МИЭЛЬ-Аренда".

Стоимость найма современных комфортных домов на Рублево-Успенском шоссе начинается с 70 тысяч рублей в месяц. За эти деньги можно арендовать трехэтажный кирпичный дом площадью 80 квадратных метров, с мебелью и прилегающим участком.

За 130 тысяч рублей сдается 300-метровый коттедж с зимним садом в 26 км от МКАД. В доме дизайнерский ремонт, на участке детский городок, зона барбекю и домик для охраны.

За 140 тысяч рублей можно снять дом площадью 350 квадратных метров в 15 км от МКАД. В доме выполнен дизайнерский ремонт, есть просторная гостиная и обеденная зона. На участке выполнен ландшафтный дизайн, есть беседка и пруд.

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